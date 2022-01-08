47 yıl aradan sonra merhaba

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyorMemurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyor#TBMM
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Aykut Hocaya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yokAykut Hoca'ya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yok#TURKOVAC
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Tokayev ‘vur’ emri verdiTokayev ‘vur’ emri verdi#Kazakistan
Eğitimde öncelik yüz yüze: Bakan Özer ve YÖK Başkanı, Hürriyete anlattıEğitimde öncelik yüz yüze: Bakan Özer ve YÖK Başkanı, Hürriyet'e anlattı#Yüz Yüze Eğitim
Omikron tsunamisi durdurulabilir miOmikron tsunamisi durdurulabilir mi?#Omikron
Kış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİKış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Tatil
Türk futbol tarihinde bir ilk Seminer değil mahkeme salonuTürk futbol tarihinde bir ilk! "Seminer değil mahkeme salonu"#TFF
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek kriziSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi#Burcu Kıratlı
Ya sizin kızınıza olsaydıYa sizin kızınıza olsaydı#Lavabo Açıcı
Trabzonsporun golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı Alexander Sörlothu geçtiTrabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı! Alexander Sörloth'u geçti#Andreas Cornelius
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyinBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyin#Omicron
Bakan Karaismailoğlu törende konuştu: Işık göründüBakan Karaismailoğlu törende konuştu: Işık göründü#Adil Karaismailoğlu
HABERLERGündem Haberleri

47 yıl aradan sonra merhaba

#Batman Bantlı Çöpçü Balığı#Leonardo Dicaprio#Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
47 yıl aradan sonra merhaba

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen ‘Batman Bantlı Çöpçü Balığı’, 47 yıl aradan sonra Batman’ın Sason Çayı’nda görüldü. ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinde çıkan balıkla ilgili haberi takipçileriyle paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü.

Haberin Devamı

Batman’ın Sason ilçesinde araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra ‘Batman Bantlı Çöpçü Balığı’ tespit etti. Doç. Dr. Kaya, balığın Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanıldığını ve ‘Shoal’ adlı doğa koruma örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer aldığını söyledi.

'KIRMIZI LİSTEDE'

Sarım Deresi ve Sason Çayı’ndaki arazi çalışmalarında balığa rastladıklarını anlatan Doç. Dr. Kaya, “Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık. Dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz” dedi.

47 yıl aradan sonra merhaba


Haberin Devamı

LEO DA PAYLAŞTI

ABD’li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da, 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin Sason Çayı’nda bulunan balıkla ilgili haberini, 19 milyon 500 bin takipçisiyle paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de sosyal medya hesabından İngilizce olarak DiCaprio’ya, “Batman Bantlı Çöpçü Balığı’nın bulunma mucizesini ilk elden gözlemlemek ve ülkemizin doğal güzelliklerine tanık olmak için seni şehrimizde misafir etmek istiyoruz” çağrısında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman Bantlı Çöpçü Balığı#Leonardo Dicaprio#Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat