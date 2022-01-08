47 yıl aradan sonra merhaba

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Batman’ın Sason ilçesinde araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra ‘Batman Bantlı Çöpçü Balığı’ tespit etti. Doç. Dr. Kaya, balığın Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanıldığını ve ‘Shoal’ adlı doğa koruma örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer aldığını söyledi.

'KIRMIZI LİSTEDE'

Sarım Deresi ve Sason Çayı’ndaki arazi çalışmalarında balığa rastladıklarını anlatan Doç. Dr. Kaya, “Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık. Dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz” dedi.





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LEO DA PAYLAŞTI

ABD’li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da, 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin Sason Çayı’nda bulunan balıkla ilgili haberini, 19 milyon 500 bin takipçisiyle paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de sosyal medya hesabından İngilizce olarak DiCaprio’ya, “Batman Bantlı Çöpçü Balığı’nın bulunma mucizesini ilk elden gözlemlemek ve ülkemizin doğal güzelliklerine tanık olmak için seni şehrimizde misafir etmek istiyoruz” çağrısında bulundu.