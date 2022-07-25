47 saniyenin bilançosu

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* 22.54.05: Fuat Çakır iki elini de açarak etrafındakilerle şiddetli bir şekilde konuşmaya başladı. Bu sırada Ziya Bandırmalıoğlu ayağa kalktı. Aynı anda Fuat Çakır’ın kardeşi Ayhan Çakır da ayağa kalktı. Ziya Bandırmalıoğlu belindeki silahı çekti. Fuat Çakır hamle yaparak silahın ateş almasını engellemeye çalıştı. Silah bir el ateş aldı.

* 22.54.22: Ayhan Çakır bulunduğu yerden uzanarak Ziya Bandırmalıoğlu’nun olduğu tarafa doğru ateş etmeye başladı. Mehmet Çakır arka tarafta bulunduğu karanlık alandan kalktı ve koşarak Bandırmalıoğlu’nun olduğu tarafa doğru ateş etmeye başladı.

* 22.54.26: Ayhan Çakır yönünü değiştirdi. Elinde çift silahla ateş eden Şahin Arslan’a doğru yöneldi. Ona doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada Mehmet Çakır da masanın olduğu yere gelerek Şahin Arslan’a doğru ateş etmeye başladı.

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* 22.54.31: Fuat Çakır, masayı kendine siper alarak Şahin Arslan’ın olduğu tarafa doğru ateş etmeye devam etti. Sonra ayağa kalkarak doğruldu. Elinde siyah renkli bir tabanca vardı.

* 22.54.41: Fuat Çakır sağ elindeki tabancayı yere bıraktı. Vurulan Mehmet Öksüz sürünerek merdivenlere doğru gitmeye çalışıyordu. Bu esnada Mehmet Çakır da sendeleyerek yere uzandı.

* 22.55.05: Kamera açısına Engin Abdioğlu girdi. Ayhan Çakır’ın olduğu yere doğru geldi. İki el ateş etti.

* 22.55.52: Fuat Çakır masanın olduğu yere geldi. Koyu renkli paltosunu aldı, siyah renkli kasketini taktı. Masadaki cep telefonlarını cebine koydu ve oradan ayrıldı.