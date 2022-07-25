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47 saniyenin bilançosu

#Ziya Bandırmalıoğlu#Develi Restoran#Şahin Arslan
47 saniyenin bilançosu

Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve arkadaşı eski polis Şahin Arslan’ın Kalamış’taki Develi Restoran’da öldürüldüğü çatışmaya ilişkin iddianame hazırlandı. 8 sanıklı iddianamede Fuat Çakır, Ayhan Çakır, Mehmet Çakır ve Mehmet Öksüz’ün ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Sanıkların ayrıca suç örgütü kurmak ve bu örgüte üye olmak suçlarından da 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Olay anını gösteren 47 saniyelik kamera kayıtlarının ayrıntılı analizi de iddianamede yer aldı.

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* 22.54.05: Fuat Çakır iki elini de açarak etrafındakilerle şiddetli bir şekilde konuşmaya başladı. Bu sırada Ziya Bandırmalıoğlu ayağa kalktı. Aynı anda Fuat Çakır’ın kardeşi Ayhan Çakır da ayağa kalktı. Ziya Bandırmalıoğlu belindeki silahı çekti. Fuat Çakır hamle yaparak silahın ateş almasını engellemeye çalıştı. Silah bir el ateş aldı.

* 22.54.22: Ayhan Çakır bulunduğu yerden uzanarak Ziya Bandırmalıoğlu’nun olduğu tarafa doğru ateş etmeye başladı. Mehmet Çakır arka tarafta bulunduğu karanlık alandan kalktı ve koşarak Bandırmalıoğlu’nun olduğu tarafa doğru ateş etmeye başladı.

* 22.54.26: Ayhan Çakır yönünü değiştirdi. Elinde çift silahla ateş eden Şahin Arslan’a doğru yöneldi. Ona doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada Mehmet Çakır da masanın olduğu yere gelerek Şahin Arslan’a doğru ateş etmeye başladı.

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* 22.54.31: Fuat Çakır, masayı kendine siper alarak Şahin Arslan’ın olduğu tarafa doğru ateş etmeye devam etti. Sonra ayağa kalkarak doğruldu. Elinde siyah renkli bir tabanca vardı.

* 22.54.41: Fuat Çakır sağ elindeki tabancayı yere bıraktı. Vurulan Mehmet Öksüz sürünerek merdivenlere doğru gitmeye çalışıyordu. Bu esnada Mehmet Çakır da sendeleyerek yere uzandı.

* 22.55.05: Kamera açısına Engin Abdioğlu girdi. Ayhan Çakır’ın olduğu yere doğru geldi. İki el ateş etti.

* 22.55.52: Fuat Çakır masanın olduğu yere geldi. Koyu renkli paltosunu aldı, siyah renkli kasketini taktı. Masadaki cep telefonlarını cebine koydu ve oradan ayrıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziya Bandırmalıoğlu#Develi Restoran#Şahin Arslan

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