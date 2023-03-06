47 bin liralık bisiklet için akarsuda arama çalışması

Haberin Devamı

Eskişehir’de hizmet vermeye başlayan bir elektrikli bisiklet kiralama şirketine ait bir araç geçtiğimiz günlerde Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi 903. Sokak’ta son sinyalinin ardından sinyal vermemeye başladı. Yaklaşık 2 bin 500 dolar değerindeki elektrikli bisikletin sinyalin alındığı son noktanın Porsuk Çayı’nın yakın olmasında dolayı akarsuya atılması ihtimali üzerinde duran şirket yetkilileri, dalgıç Ercan Dülger’den araştırma yapmasını istedi. Dülger ve arkadaşının Porsuk Çayı’na dalmasıyla yapılan yaklaşık 45 dakikalık araştırmalar sonucunda bisiklete akarsu dibinde rastlanamadı. Şirket yetkililerinin su kenarında bulunan ve bisiklete ait olduğu tespit edilen takip cihazı parçalarından aracın suda olmadığını anladı.

Haberin Devamı

Elektrikli bisikleti aramak için Porsuk Çayı ’na dalan Ercan Dülger, “Şirket yetkililerinden kiralık elektrikli bisikletin Porsuk Çayı’na atıldığı bilgisiyle araştırmalarda bulunduk.

Yaklaşık 2 bin 500 dolar değerinde bir elektrikli bisiklet aramış olduğumuz bisiklet. Ama ne yazık ki bulamadık. Biz sudayken şirket yetkilileri bisikletin takip cihazının kırılmış bir vaziyette bulduklarını öğrendik. Tahminlerime göre buradan bisiklet götürülüp hurdacıya satılmış olabilir” dedi.