47 bıçak darbesine indirim mi olur

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KONYA Karatay’da 14 Eylül 2023’te saat 22.00 sıralarında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş (26), sevgilisi Damla Dakım (25) ile telefonda başka biriyle konuştuğu gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım’ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş, kaçtı. Gürültü üzerine komşuları polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE DE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Dakım’ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Dakım’ın daha önce de şiddet gördüğü için şikâyetçi olduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Neşet Güneş’i saklandığı evde yakaladı. Tutuklanan Neşet Güneş’in savcılıkta ve yargılama aşamalarında verdiği ifadelerde, Damla Dakım’ın kendisini aldattığını öne sürerek, cinayeti işlediğini söyledi. Güneş hakkında Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 09 Eylül 2024’te son kez hâkim karşısına çıkan Güneş, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamadı. Kararın ardından Neşet Güneş’in avukatları, karara itiraz etti. Dosya incelenmek üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

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CEZA İSTİNAF’TAN DÖNDÜ

Dosyayı inceleyen ceza dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını onamadı. 1. Ceza Dairesi, çiftin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüklerinin bulunduğu, bu nedenle Neşet Güneş hakkında asgari oranda ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanması gerektiğini belirterek, verilen cezayı bozup dosyayı yerel mahkemeye yeniden gönderdi.