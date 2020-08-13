47/1-D Trafik Cezası nedir? Madde 47/1-D Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

47/1-d trafik cezası, trafik güvenliğini tehlikeye atmak anlamına gelen trafik ceza maddesidir. Kısacası trafik güvenliğini tehlikeye sokma cezası olarak da bilinmektedir.

Günümüzde birçok insan trafik güvenliğini tehlikeye atan uygunsuz hareketler yapmaktadır.

47/1-D Trafik Cezası Ne Kadardır?

47/1-d trafik cezası 2020 yılında yapılan zam ile birlikte 132 TL olarak belirlenmiştir.

47/1-D Trafik Cezası Puanı Kaçtır?

47/1-d trafik cezasında ehliyetten ceza olarak 20 puanı silinir.

47/1-D trafik cezası indirimli tutar ne kadar ya da indirimli ödenebilir mi?

Bu trafik cezasında erken ödeme indirimi 99 TL olarak belirlenmiştir. 47/1-d cezası için % 25 indirimli ödeme imkanı bulunmaktadır. Yalnızca 47/1-d trafik cezasının indirimli ödemesi kişiye tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün geçerlidir.

47/1-D Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

47/1-d trafik cezasında ödeme işlemi tebligatın gelmesini beklemeden %25 indirimli olarak kredi kartı ile taksit imkanı yapılarak ödenebilir.