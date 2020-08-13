47/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 47/1-C Trafik İşaretlerine Uymama Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Kara Yolları trafik kanunu özellikle trafikte can ve mal kaybı yaşanmaması için çeşitli kurallar koymuştur. Bu kurallara uyulmaması sonucunda pek çok cezai işlem başlatılır. 47/1-c trafik cezası da bunlardan birisidir. Peki 47/1-c trafik cezası nedir? Madde 47/1-c trafik işaretlerine uymama cezası ne kadar? Sizlere 47/1-c trafik cezası hakkında merak edilenleri detaylıca açıkladık.
47/1-c trafik cezası sürücülerin trafik işaret levhalarına uymamaları sonucunda uygulanan bir cezai işlemdir. Bu ceza kara yolları trafik kanunu gereğince uygulanmaktadır.
47/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?
47/1-c trafik ceza kod 2918 sayılı kara yolları trafik kanunu içerisinde yer alan bir maddedir. Trafik levhalarına uymayan sürücülere bu ceza uygulanmaktadır. 47/1-c kanununa uymayan sürücülere 132 TL ceza işlemi uygulanır.
47/1-c Ceza Puanı Kaçtır?
47/1-c trafik levhalarına uymama cezası ışında 20 ehliyet ceza puanı da uygulanmaktadır.
47/1-c Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?
47/1-c trafik cezası ceza tutarı 132 TL'dir. Bu tutar %25 oranında indirimli ödenebilir. Sürücülere cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenir ise %25, yanı 99 TL indirim uygulanır.
47/1-c Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
47/1-c trafik cezası sürücülere tebliğ edilir. Tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenir ise %25 indirim uygulanır. Ayrıca tebliğ tarihini beklemeden e-devlet sistemi üzerinden trafik ceza bildirimleri gelmektedir. Bu ceza kredi kartı veya taksitle ödeme imkanı bulunur.
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