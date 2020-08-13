47/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 47/1-C Trafik İşaretlerine Uymama Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

47/1-c trafik cezası sürücülerin trafik işaret levhalarına uymamaları sonucunda uygulanan bir cezai işlemdir. Bu ceza kara yolları trafik kanunu gereğince uygulanmaktadır.

47/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?

47/1-c trafik ceza kod 2918 sayılı kara yolları trafik kanunu içerisinde yer alan bir maddedir. Trafik levhalarına uymayan sürücülere bu ceza uygulanmaktadır. 47/1-c kanununa uymayan sürücülere 132 TL ceza işlemi uygulanır.

47/1-c Ceza Puanı Kaçtır?

47/1-c trafik levhalarına uymama cezası ışında 20 ehliyet ceza puanı da uygulanmaktadır.

47/1-c Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

47/1-c trafik cezası ceza tutarı 132 TL'dir. Bu tutar %25 oranında indirimli ödenebilir. Sürücülere cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenir ise %25, yanı 99 TL indirim uygulanır.

47/1-c Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

47/1-c trafik cezası sürücülere tebliğ edilir. Tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenir ise %25 indirim uygulanır. Ayrıca tebliğ tarihini beklemeden e-devlet sistemi üzerinden trafik ceza bildirimleri gelmektedir. Bu ceza kredi kartı veya taksitle ödeme imkanı bulunur.