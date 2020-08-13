47/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 47/1-B Kırmızı Işık Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

47/1-b trafik cezası kırmızı ışıkta geçen sürücülere uygulanan bir trafik cezasıdır. Diğer bir ifade ile kırmızı ışık cezası olarak da bilinmektedir.

47/1-B Trafik Cezası Ne Kadar?

Kırmızı ışıkta geçen sürücülere 47/1-b cezası uygulanır. Kırmızı ışıkta geçme cezası 288 TL'dir.

47/1-B Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Kırmızı ışıkta geçen sürücüler Kara Yolları Trafik Kanunun 47. maddesindeki açıklamadaki gibi kırmızı ışıkta geçme cezası uygulanır. 47/1-b cezasının 20 ehliyet ceza puanı bulunmaktadır.

47/1-B Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

47/1-b cezası bulunan kişiler için indirim uygulanmaktadır. Bu indirim cezanın sürücüye tebliğ edildiği tarihten 15 gün içerisinde ödendiği taktirde %25 oranında uygulanmaktadır.

47/1-B Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

47/1-b cezasını sürücüler tebliğ edilmeden de ödeme imkanları bulunmaktadır. Trafik cezaları e-devlet sisteminde görülmektedir. 47/1-b cezası bildirim olarak sürücülere geldiğinde kredi kartı veya taksitle ödenebilir.