47/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 47/1-A Dur İhtarına Uymama Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Günümüzde araç kullanıcıları için pek çok farklı ceza çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de 47/1-a dur ihtarına uymama cezasıdır. Araç kullanıcıları bu cezanın ne kadar olduğu ve nasıl ödendiğini merak etmektedir. Peki 47/1-a trafik cezası nedir? Sizlere 47/1-a cezası hakkında merak edilenleri detaylıca açıkladık.
47/1-a trafik cezası polisin araç kullanan kişilere karşı dur ihtarında bulunup sürücünün durmaması olarak bilinen trafik cezasıdır. Kısaca çevirmenden kaçmanın cezası da diyebiliriz.
47/1-A Trafik Cezası Ne Kadar?
Kara yolları Trafik Kanunun 47. maddesinde açıklanan polisin dur ihtarına uymaması sonucunda 47/1-a cezası uygulanmaktadır. 47/1-a trafik cezasının tutarı 288 TL'dir.
47/1-A Ceza Puanı Kaçtır?
47/1-a görevlinin dur ihtarına uymama cezası sonucunda 288 TL ceza kesilmektedir. Bunun dışında ceza puanı uygulanır. 47/1-a cezasının 20 ehliyet ceza puanı bulunmaktadır.
47/1-A Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Olarak Ödenebilir mi?
47/1-a cezasında erken ödeme indirimi bulunmaktadır. 47/1a ceza maddesi için %25 indirimli ödeme imkanı sadece cezanın sürücüye tebliğ edildiği tarihten 15 gün geçerli olmaktadır.
47/1-A Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
47/1-a cezasını beyanlı ödeme yöntemi ile ödenmektedir. Aracın plakasına ceza yazıldıktan sonra E-devlet sistemine bildirim gelmektedir. Tebligatın gelmesini beklemeden % 25 indirimli olarak kredi kartı ile veya taksitle ödeme yapılma imkanı bulunmaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle