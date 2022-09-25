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46 yıllık otopark kapandı

Güncelleme Tarihi:

#Karaköy#İstanbul#Otopark
46 yıllık otopark kapandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 07:00

600 araç kapasitesiyle 46 yıldır hizmet veren Karaköy’deki İstanbul’un ilk katlı otoparkı kapatıldı.

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Otoparkın kapatılacağından habersiz olan sürücüler, kapıdan çevrildi. Saatlerce araçlarını bırakacak yer bulamayan bazı sürücüler ise çareyi eve dönmekte buldu. 7 katlı otoparkta günlük bin 500 araca hizmet veriliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olan otoparkın yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacak. Yıkım çalışmaları ekim ayında başlanacak. Cuma günü otoparka gelerek açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir alana, yeniden bir bina yapma gayretinde olmadık. Orayı meydanlaştırma gayretinde olduk. Bu, İstanbul kimliği açısından da geleceği açısından da önemli bir bakış açısı. Şimdiden çok heyecanlıyım” demişti.

 

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#Karaköy#İstanbul#Otopark

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