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Genç doktorun kahreden ölümü: Hastane önündeki törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu

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#Doktor#Orhan Kırbıyık#Sivas
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 12:51

Sivas'ta görev yaparken beyin tümörü tedavisi gören Uzm. Dr. Orhan Kırbıyık, hayatını kaybetti. Merhum doktor için Sivas Numune Hastanesi önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törende Kırbıyık'ın akrabaları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

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Sivas Numune Hastanesi'nde 2014 yılından bu yana görev yapan ve 2018 yılında beyin tümörü teşhisi konulan Dahiliye uzmanı Dr. Orhan Kırbıyık (46) hayatını kaybetti.

Genç doktorun kahreden ölümü: Hastane önündeki törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu

2022 tedavi sonrası göreve dönen ve nükseden hastalığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan evli ve 2 çocuk babası Uzm. Dr. Kırbıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Genç doktorun kahreden ölümü: Hastane önündeki törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu

Hayatını kaybeden doktor için Sivas Numune Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Kırbıyık'ın yakınları, meslektaşları ve mesai arkadaşları katıldı. Orhan Kırbıyık'ın tabutu üzerine önlüğü konuldu.

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Genç doktorun kahreden ölümü: Hastane önündeki törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Törende akrabaları ve meslektaşları gözyaşlarına hâkim olamadı. Helallik alınmasının ardından Kırbıyık'ın naaşı, cenaze namazı için Ayyıldız Camii'ne götürüldü.

Genç doktorun kahreden ölümü: Hastane önündeki törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu

Genç doktorun kahreden ölümü: Hastane önündeki törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu

Genç doktorun kahreden ölümü: Hastane önündeki törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu

Genç doktorun kahreden ölümü: Hastane önündeki törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu

Genç doktorun kahreden ölümü: Hastane önündeki törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu

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#Doktor#Orhan Kırbıyık#Sivas

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