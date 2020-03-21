46 ülke daha eklendi: Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu? İşte, uçuş yasağı olan ülkeler

Türkiye genelinde alınan corona virüsü önemleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17.00 itibarıyla ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur'' denildi. Peki, toplam hangi ülkelere uçuş yasağı getirildi? İşte, uçuşları durdurulan ülkelerin listesi..

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

Türkiye'nin toplam 68 ülke ile karşılıklı uçuşları durdurduğu, Rusya, Libya ve Katar'ın da Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurduğu belirtildi.

Moritanya, Cezayir, Sudan, Angola, Filipinler, Moldova, Karadağ, Bangladeş, Ukrayna, Tunus, Polonya, Portekiz, Umman, Özbekistan, Kuzey Makedonya, KKTC, Moğolistan, Kamerun, Tayvan, Kanada, Slovenya, Çad, Kolombiya, Sri Lanka, Çekya, Fas, Çibuti, Dominik Cumhuriyeti, Nepal, Peru, Ekvator, Panama, Ekvator Ginesi, Finlandiya, Nijer, Guatemala, Macaristan, Hindistan, Fildişi Sahili, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan.

DAHA ÖNCE HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YASAĞI GELMİŞTİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Bakan Turhan 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya uçuş yasağı getirildiğini bildirmişti.

Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemde Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore’yle uçuş durdurulmuştu.

Sağlık Bakanı yaptığı yeni açıklamada, Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş yasağı konuldu. Böylece uçuş yasağı getirilen ülkeler toplam 20'ye ulaştı.