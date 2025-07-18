46 saatte yeşil griye döndü

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TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesi Şenköy Mahallesi’nde salı günü 13.30 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 uçak, 6 helikopter, 60 arazöz ve 350 personel sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sert rüzgâr nedeniyle zorlu şartlarda yürütülen çalışmalar havadan ve karadan sürdürüldü. Yangının tehdit ettiği birbirine komşu Şenköy, Kocali ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edildi. Bu mahallelerde yaşayanlar, hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü. Bazı vatandaşlar ise mahallelere getirilen araçlarla evlerinden ayrıldı. Alevlerin etkili olduğu bazı bölgelerde kimi evler ve tarım aletleri yandı. Yangınlar dün rüzgârın da etkisini azaltmasıyla 11.30 sıralarından kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Yeşil alanların tamamen griye büründüğü görüntüler yürek dağladı. Yangına elektrik tellerine çarpan bir kuşun neden olduğu iddiası ise araştırılıyor.

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HAYVANLARI EKİPLER KURTARDI, YARALARIN GEÇECEK KUZUM

Gelibolu’da görevli arama kurtarma gönüllüleri, alevlerin sardığı çiftlikte mahsur kalan ve üzerinde yanık oluşan koyunu kurtardı. SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği gönüllüleri Kerem Kaptan ve Funda Baydilli, koyunun acısını sarılarak dindirmeye çalıştı, bir an olsun başından ayrılmadı.