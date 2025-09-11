46 rüşvetçi gözaltında

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında Türkiye’ye eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi. Liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık/akşam gibi özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içerisinde mezun edilerek karşılığında rüşvet alındığı belirlendi

. Ayrıca, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili özel okullara rüşvet karşılığında rapor düzenlendiği de fark edildi.

54 şüpheli hakkında, ‘rüşvet’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

Diğer şüpheliler ise aranıyor.

