46/2-E Trafik Cezası nedir? Madde 46/2-E Trafik Cezası ne kadar? Ceza Puanı kaçtır? (2020)

Ticari hayatın hızlanması ve üreticilerin geleneksel ticaretten koparak büyük taşıma araçlarını kullanmasıyla günlük yaşamımızda trafikte büyük araçlara rastlamak artık hepimiz için sıradan bir hale gelmiştir. Bu sebeple büyük araçların trafikte riayet edecekleri kurallardan 46/2-e maddesine dair tüm detayları derledik.

46/2-e trafik cezası büyük araçların sağ şeridi kullanma zorunluluğu olarak bilinen trafik ceza maddesidir. Kısaca kamyon, otobüs, tır gibi büyük araçların mecbur olmadıkça sol şeridi kullanmalarının yasak olduğu anlamına gelmektedir.

46/2-e Trafik Cezası Ne Kadar?

2019 yılında 488 lira iken yapılan 110 lira zam ile 2020 yılında bu ceza 598 lira olmuştur. Erken ödeme indirimi bu ceza için de uygulanmaktadır.

46/2-e Trafik Ceza Puanı Kaçtır?

46/2-e trafik cezasının 20 ehliyet ceza puanı vardır.

46/2-e Trafik Cezası İndirimli Ödenir mi?

İndirimli ödemeden yararlanmak için, cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi gerekir. indirim tutarı %25'tir.

46/2-e Trafik Cezası Nasıl Ödenir?

Yazılan cezayı PTT ve bankalardan ödemek mümkündür.