46/2-C Trafik Cezası nedir? Madde 46/2-C Sürekli Sol Şeridi Kullanma Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

46/2-c maddesi trafiğin sağdan akması gerektiğini bildirmektedir. Yollarda şeritlerin artmasıyla kanunda düzenlemeye gidilmiştir.

Trafik Kanunu 46/2-C Nedir?

Trafiğin sağdan akması gerektiğini belirten maddedir. Yollar iki, üç ve daha fazla şeritli hale geldikten sonra, kanun çeşitli düzenlemelere tabi tutulmuştur. Buna göre aksi bir işaret olmadığı sürece sürücüler şerit değiştirmeden önce şeritte sürüş yapan araçların emniyetle geçişlerini beklemek zorundadır.

Trafik Kanunu 46/2-c Cezası Nedir?

Aksi bir işaret olmaksızın, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen aracın emniyet içerisinde geçişini beklememe cezası 288 TL olarak belirlenmiştir.

Erken Ödeme İndirimi

Şayet ceza işleme girdikten on beş gün içerisinde öderseniz 216 lira ödersiniz.

46/2-c Ceza Puanı

Sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmak suretiyle trafiği engelleme ceza puanı şayet kişiye yazılmışsa 20 ceza puanı almaktadır. Araç plakasına yazılmışsa ceza puanı bulunmamaktadır.