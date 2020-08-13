46/2-B Trafik Cezası nedir? Madde 46/2-B Tehlikeli Şerit Değiştirme trafik cezası ne kadar? (2020)

46/2-b trafik cezası, araçların şerit değiştirmeden önce geçeceği şeridi kontrol etmeden geçmesi olarak bilinen trafik ceza maddesidir. Yani hatalı şerit değiştirme cezası anlamına gelmektedir.

Sinyal vermeksizin şerit değiştirme cezası olan 46/2-b trafik cezası maddesi son zamanlarda fahri trafik müfettişleri tarafından en sık yazılan ceza maddelerinin arasında yer almaktadır.

46/2-B Trafik Cezası Ne Kadar?

46/2b trafik cezası 2020 yılında yapılan zam ile 288 TL olarak belirlenmiştir.

46/2-B Trafik Cezası Puanı Kaçtır?

Bu cezada ehliyetten 20 ceza puanı silinir.

46/2-B Trafik Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

288 TL olan bu tutarın erken ödeme indirimi vardır. 46/2-b cezası için %25 indirimli ödeme imkanı bulunmakta olup sadece 46/2-b cezasının kişiye tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün geçerlidir.

46/2-B Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

46/2-b cezasında tebligatın gelmesini beklemeksizin %25 indirimli olarak kredi kartıyla taksitle ödeme yapılmaktadır.