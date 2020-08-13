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Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:40,Son Güncelleme:

46/2-B Trafik Cezası nedir? Madde 46/2-B Tehlikeli Şerit Değiştirme trafik cezası ne kadar? (2020)

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46/2-B Trafik Cezası nedir? Madde 46/2-B Tehlikeli Şerit Değiştirme trafik cezası ne kadar? (2020)
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46/2-b trafik cezası sıklıkla rastlanılan cezalardan biridir. Özellikle önem taşıyan cezalar arasındadır. Sizler için 46/2-b trafik cezası ne demek? 46/2-b trafik cezasının anlamı nedir detayları ile derledik.

 

46/2-b trafik cezası, araçların şerit değiştirmeden önce geçeceği şeridi kontrol etmeden geçmesi olarak bilinen trafik ceza maddesidir. Yani hatalı şerit değiştirme cezası anlamına gelmektedir.

 Sinyal vermeksizin şerit değiştirme cezası olan 46/2-b trafik cezası maddesi son zamanlarda fahri trafik müfettişleri tarafından en sık yazılan ceza maddelerinin arasında yer almaktadır.

 46/2-B Trafik Cezası Ne Kadar?

 46/2b trafik cezası 2020 yılında yapılan zam ile 288 TL olarak belirlenmiştir.

 46/2-B Trafik Cezası Puanı Kaçtır?

 Bu cezada ehliyetten 20 ceza puanı silinir.

 46/2-B Trafik Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

 288 TL olan bu tutarın erken ödeme indirimi vardır. 46/2-b cezası için %25 indirimli ödeme imkanı bulunmakta olup sadece 46/2-b cezasının kişiye tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün geçerlidir.

 46/2-B Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 46/2-b cezasında tebligatın gelmesini beklemeksizin %25 indirimli olarak kredi kartıyla taksitle ödeme yapılmaktadır.

 

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