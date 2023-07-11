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455 günlük belirsizlik

Güncelleme Tarihi:

#Ece Melisa#Belçika#Aydın
455 günlük belirsizlik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

5 yaşındaki Ece Melisa ailesiyle restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni ‘belirsiz’ olarak kayıtlara geçen Ece Melisa’nın detaylı otopsi sonucu aradan geçen 455 güne rağmen henüz çıkmadı.

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Belçika’dan tatil için Aydın Didim’deki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (38), eşi Hasret Mercankaya (34), çocukları Ece Melisa (5) ve Ege Mercankaya (4), geçen yıl 13 Nisan’da, İzmir Gaziemir’deki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim’e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Hastaneye birkaç kez giden anne ile 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa’nın 17 Nisan’da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine hastaneye gitti. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya da 13 Haziran’da tedavisinin ardından taburcu edildi. Ece Melisa’nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni ise ‘belirsiz’ olarak kayda geçti. Ece’den alınan örnekler ile yapılan detaylı otopsinin sonucu aradan geçen 455 güne rağmen henüz çıkmadı.

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HASTALIKLAR PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Evlat acısı yaşayan Hasret Mercankaya’nın, meme kanseri tedavisi için geçen yıl sol memesi operasyon ile aldı. Hasret Mercankaya’nın babası Davut Ülgen de aşırı stres ve sıkıntıdan; İmmün Trombositopenik Purpura hastalığına yakalandı. Kanser hastası annesi Hasret Mercankaya’ya ise bu kez de kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Mercankaya, “Aradan onca zaman geçmesine rağmen hâlâ otopsi sonucunda bir gelişme yok. Oğlum Ege Mercankaya ile güç bulmaya çalışıyorum. Ancak kalbim güçsüzleşti” dedi.

 

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#Ece Melisa#Belçika#Aydın

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