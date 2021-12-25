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454 FETÖ’cünün mal varlığı donduruldu

#FETÖ#Mal Varlığı Dondurma#Resmi Gazete
454 FETÖ’cünün mal varlığı donduruldu

Terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında firari 454 FETÖ’cü ile PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, DEAŞ, El Kaide gibi radikal dinci terör örgütü üyesi 119 ve DHKP-C, MLKP gibi sol terör örgütlerine üye 89 kişi olmak üzere 770 kişi ile kuruluş yeri ABD olan Niagara Vakfı’nın (Niagara Foundation) mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulanlar arasında 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz, eski savcı Zekeriya Öz, Uğur Mumcu suikastinin bombacısı Oğuz Demir gibi isimler yer alıyor.

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ADİL ÖKSÜZ, ZEKERİYA ÖZ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla mal varlıkları dondurulan 454 FETÖ’cü arasında Adem Yavuz, Adil Öksüz, Ahmet Sait Yayla, Asım Yıldırım, Aydoğan Vatandaş, Ayhan Bermek, Tarık Toros, Rızanur Meral, Kemal Öksüz, Hüseyin Mercan, Cihan Kansız, Bülent Keneş, Atalay Candalen, Ayhan Falakalı, Celal Kara, Cevheri Güven, Ekrem Tufan Aytav, Said Sefa, Tuncay Opçin, Zekeriya Öz ve Emrullah Uslu gibi isimler de var. Bu listedeki Ayhan Bermek ve Rızanur Meral gibi isimlerin büyük malvarlıkları olduğu biliniyordu. Meral, FETÖ’nün iş adamları örgütü TUSKON’un başkanlığını yapmıştı.

Alınan karara karşı yargıda itiraz yolu açık.

DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ DE LİSTEDE

Mal varlıkları dondurulanlar arasında DEAŞ, El Nusra, Hizbullah ve El Kaide gibi radikal dinci terör örgütü üyeleri de var.

- Ankara Gar patlamasının sanıklarından DEAŞ’lı Kasım Dere, Dokumacılar Grubu’nda yer alan ve adları canlı bomba listesindeki DEAŞ’lıların da mal varlıkları donduruldu.

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- Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’ya yönelik suikastın kilim isimlerinden Tevhid-Selam Kudüs Ordusu üyesi Oğuz Demir’in de Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

- Listede, Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesinin ardından Türkiye Hizbullahı’nın başına geçen ve halen firari durumdaki Edip Gümüş de yer alıyor.

- Halen tutuklu bulunan HDP eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş’ın ağabeyi PKK’lı Nurettin Demirtaş da listede bulunuyor.

- Suriye’de Esad rejimiyle birlikte hareket eden Mihraç Ural da DHKP-C üyesi olarak listede.

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