Antalya'da başlayan ‘Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele’ konulu uluslararası konferansta açılış konuşmasını yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, konuşması sonrasında HDP’nin kapatılması davasıyla ilgili de açıklama yaptı. Şahin, gerekli tüm delilleri toparladıklarını belirterek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderdiklerini söyledi. Sürecin AYM’nin yetkisinde olduğunu belirten Şahin, “15 gün sonra değerlendirecekler ve takdiri onlar verecek. 843 sayfalık bir iddianame. 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları olduğu için iddianamede yer alıyor” dedi. HDP’nin banka hesaplarına tedbir konulmasını talep ettiklerini de sözlerine ekleyen Şahin, iddianamede isimleri geçenleri ise açıklamak istemediğini söyledi.

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