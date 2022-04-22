451 adımda yerli-milli yapay zeka

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Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yönlendirme Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Oktay, özetle şu bilgileri verdi: “Kaliteli veri ve teknik altyapıya erişim imkânlarını geliştirmek üzere veri yönetişimi rehberi hazırlanacak. Rehber, pek çok sektörde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı için hızlandırıcı olacak. Kamu Veri Alanı, kamu kurumlarının elindeki verilerin diğer kamu kurumlarınca da işlenebilmesine imkân sağlayacak şekilde, kontrollü bir ortamda veri analitiği çalışmalarının yürütülmesini ve yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştıracak. Ulusal yapay zekâ ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere Türkiye Yapay Zekâ Portalı oluşturulacak. Türkçe alanında girişimlerin önceliklendirilmesi ve küresel pazara açılacak yerli, milli markalar çıkarılması teşvik edilecek.”