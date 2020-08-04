450 yıllık yapıda yeni skandal! Yamalı çeşme

Galata bölgesinin ilk çeşmelerinden birisi olan Beyoğlu Yanıkkapı Sokak’taki 450 yıllık Pir Mehmed Çeşmesi’nde geçen yıl eylül ayında restorasyon faciası yaşanmıştı. Yenilenmesi planlanan tarihi çeşmenin duvarlarının bir bölümü levye ve balyoz darbeleriyle yıkılmıştı. Sökülen taşlar ise çöpe atılmıştı. Çevre esnafının şikâyeti sonrası restorasyon çalışmaları durdurulmuş, tarihe yapıya zarar veren üç kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise olayın ardından yapının etrafını levha ile kapatmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde olan tarihi çeşmenin restorasyonu için yeniden plan hazırlandı. Projelerin onaylanması ile çeşmenin ihale işlemleri tamamlandı. Sürecin ardından harap hale gelen tarihi çeşmede geçen ay restorasyon çalışmalarına başlandı.



Tarihi çeşmede devam eden restorasyon çalışmalarında ilginç görüntüler oluştu. İlk restorasyonda balyozlarla kırılan çeşme duvarı önceki gün örüldü. Ancak yeni örülen duvardaki taşların diziliş ve şekillerinin, yapının bütünüyle uyumsuz olduğu görüldü. Yapının eski duvarları kesme taş ve alev tuğlalarından oluşuyor. Yeni yapılan duvar farklı boyutlarda, kesilmemiş taşlardan inşa edildi. Karaköy’de çeşmeye sahip çıkan esnaflar ise çalışmalardan rahatsız. Esnaf Gültekin Koç “450 yıllık Pir Mehmed Çeşmesi, yamalı çeşme oldu” dedi.