450 hastaya umut oldu

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Kanser hastalarının ilaçları ciddi anlamda maliyetli ve çoğu bu yüzden tedavi sürecinde sıkıntı yaşıyor. SGK’nın ödeme kapsamında olmayan ve aylık maliyeti binlerce lirayı, yıllık maliyeti ise milyonları bulan ‘immünoterapi’ ilacı almak zorunda olan kanser hastaları, tedavi masraflarını karşılamak için arabasını, evini, varını yoğunu satıyor. İlacı alacak parası olmayanın ise tedavisi yarım kalıyor.

2017’de avukat Dilşad Enhoş’un babası Raşit Doğan Enhoş’a (62) mesane kanseri teşhisi konuldu. Tedavi süreci işe yaramadı ve doktoru immünoterapiyi önerdi. SGK, ‘Tecentriq’ isimli ilacı karşılamıyordu. İlacın tek dozu 11 bin 500 TL, toplam maliyeti ise yüz binlerce liraydı. Aile borç para bularak 80 bin 500 TL ödeyip ilaçları alabildiler. Babasının kanserli hücreleri küçülmeye başladı, fiziksel durumu gözle görülür şekilde iyileşti. Doktoru, 2-3 yıl belki daha uzun süre bu ilacı kullanması gerektiğini belirtti.

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Avukat Dilşad Enhoş, SGK’ya başvurdu ancak talebi reddedildi. Bunun üzerine Ankara 37. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Enhoş’un babasının tedavi süresince ilacı ücretsiz almasına ve daha önce ödedikleri 80 bin 500 TL’nin kendilerine geri ödenmesine karar verdi. Bu süreçte Enhoş, babasının ilaçlarını ücretsiz temin edebildi. Raşit Doğan Enhoş, 12 Aralık 2020’de hayatını kaybetti. Avukat Enhoş, babasını kaybetmesine rağmen bu mücadeleyi bırakmadı.

‘VATANDAŞIN TEMEL HAKKI’

Bugüne kadar 450 hasta için 450 dava açan, biten 182 davayı kazanan avukat Enhoş “Herkes bu ilaçların mucize yaratmadığının elbet farkında. Önemli olan bu zorlu hastalıkta, hastalarının yaşam süresini olabildiği kadar uzatmak ve konforlu bir ömür geçirmelerini sağlamaktır. Sosyal devletin bu noktada yapması gereken ise vatandaşına bu temel hakkı sağlamaktır.” m Elif ALTIN / İSTANBUL