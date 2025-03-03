45 yılda 26 bin 665 tarihi eser eve döndü

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- Açık hava müzesi niteliğinde çok sayıda medeniyetin kalıntılarını barındıran Anadolu’dan geçmişte yurtdışına kaçırılan eserlerin anavatanına getirilmesi amacıyla 1980 yılından itibaren 18 ülkede 162 çalışma yapıldı.

- En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer aldı. Listeye göre Almanya’dan 8 bin 670, Hırvatistan’dan 4 bin 147, İngiltere’den 3 bin 744, Bulgaristan’dan 3 bin 61, ABD’den 2 bin 618, Sırbistan’dan 1865 eser getirildi.

2024’TE 1149 ESER

- Geçen yıl 1149 eserin Türkiye’ye iadesi sağlandı. Anavatanına getirilen eserler arasında Yunanistan’da kaçakçıların elinden kurtarılan Lidya medeniyetine ait 1055 sikke, 1960’lı yıllarda Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nde gerçekleştirilen yasadışı kazılarda yurtdışına çıkarılan MS 193-211 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru Septimius Severus’a ait bronz heykel başı ile Düver köyü kökenli pişmiş toprak mimari 49 levha, Manisa’nın Bintepeler arkeolojik alanından yurtdışına kaçırıldığı belirlenen yaklaşık 2 bin 700 yıllık kırmızı boncuklu Bintepeler kolyesi, Sultan II. Abdülhamid’in koleksiyonunda yer alan Hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede imzalı nesih hat ile 13 satır halinde yazılan Kuran’ı Kerim yer aldı.

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BU YIL 13 ESER

- 2025’te 13 eser anavatanına getirildi. Kanada’da yaşayan bir kişinin babasından miras kaldığını ifade ettiği Anadolu kökenli testi, 2 kandil, 2 pişmiş toprak kap ve 1 pazubent, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nde muhafaza altına alındı. Ayrıca ABD’den Antik Çağda Anadolu’da yetişkin bireye ait kemiklerinin veya yakıldıktan sonra küllerinin konulduğu lahdin iadesi sağlandı.

MEZATTA BULUNDU

- İngiltere’deki bir müzayede evinde yapılan mezatta belirlenen, Adana Ulu Cami’den 2003 yılında çalındığı bilinen 16’ncı yüzyıla ait altı köşeli İznik çini karo bu yıl eve getirilerek Ankara Etnografya Müzesi’nde muhafaza altına alındı.