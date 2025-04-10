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45 yıl sonra gelen mutluluk! 'Damat', sevinç gözyaşlarına boğuldu... 'Çocuklarımızla paylaştığımızda normal karşıladılar'

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#Düğün#Gelin#Damat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 11:37

Antalya'nın Serik ilçesinde evlendikten 45 yıl sonra eşine gelinlik giydirmenin mutluluğunu yaşayan damat, sevinç gözyaşları döktü. Komşularının yaptığı sürprizle unutulmaz bir gün yaşayan 3 çocuğu ve 7 torun sahibi olan çift, gelinlik ve damatlık giyme hayalini gerçekleştirdi.

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Serik ilçesine bağlı merkez mahallesinde kafede yapılan sürpriz düğün kutlamasında eşi Fatma Yılmaz'ı (66) gelinlikle gören Hüseyin Yılmaz (70), gözyaşlarını tutamadı ve büyük mutluluk yaşadı.

45 yıl sonra gelen mutluluk Damat, sevinç gözyaşlarına boğuldu... Çocuklarımızla paylaştığımızda normal karşıladılar

Eşinin gelinlik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Hüseyin Yılmaz, "Hanımımla 1980 yılında tanıştık. Onu kaçırarak evlendim. Düğün yapmadım. Kendisine gelinlik de giydirmedim ama şimdi o gelinliği giydireceğim. Bu evlilik tazeleme işine ikimiz birlikte karar verdik. 3 çocuğum 7 tanede torunum var. Çocuklarımdan bir tanesi kızım burada şu an. 2 tanesi Anamur’da 1 kızım Avusturya’da onlar maalesef gelemiyorlar.

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45 yıl sonra gelen mutluluk Damat, sevinç gözyaşlarına boğuldu... Çocuklarımızla paylaştığımızda normal karşıladılar

Bizim aldığımız karara çocuklarımı hiçbir şey demediler. Eşim sürekli ben gelinlik giymedim diyordu. İçerisinde hep ukde olarak kalmıştı. Ben de bir gün tamam dedim sana gelinlik giydireyim dedim. 1980 yılından bu yana yaklaşık 45 yıldır evliyiz. Benim yaşım 70 eşimin yaşı 66. Bu yaşta yeniden damatlık giymek çok güzel, çok mutluyum. Allah herkese mutluluk versin" diye konuştu.

45 yıl sonra gelen mutluluk Damat, sevinç gözyaşlarına boğuldu... Çocuklarımızla paylaştığımızda normal karşıladılar

"HUZURLUYUM, MUTLUYUM"

45 yıl sonra ilk kez gelinlik giymenin mutluluğunu yaşayan Fatma Yılmaz da, "Mutluyum, huzurluyum. Yıllarca gelinlik hayali kurdum. Gelinlik giymeyi çok istediğim için buna karar verdim. Eşim de normal karşıladı. Çocuklarımın bazıları yanımda onlarla paylaştık. Onlar da normal karşıladılar. Huzurluyum. Mutluyum" şeklinde konuştu.

45 yıl sonra gelen mutluluk Damat, sevinç gözyaşlarına boğuldu... Çocuklarımızla paylaştığımızda normal karşıladılar

Yılmaz çiftinin gelinlik ve damatlık hayalini gerçekleşmesine vesile olan kafe işletmecisi Ahmet Ak ise, "Biz bu kafeyi açtıktan sonra kafenin üst katında oturan Hüseyin amcamızla tanıştık. 2 yıl boyunca sürekli gelir oturur ve kendisi ile muhabbet ederiz. Bir gün eşi gelip ben evlendim ama gelinlik giyemedim. Düğünüm olmadı dedi. Bu duruma biz üzüldük.

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45 yıl sonra gelen mutluluk Damat, sevinç gözyaşlarına boğuldu... Çocuklarımızla paylaştığımızda normal karşıladılar

Ailecek düşündük ve amcamız damatlık, ablamız gelinlik giyememiş. Kendilerine bir hediyemiz olsun, kendilerini mutlu edelim diye bu karara vardık. Kendilerini mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Böyle bir organizasyon düzenledik. İnşallah memnun kalmışlardır" açıklamasında bulundu.

45 yıl sonra gelen mutluluk Damat, sevinç gözyaşlarına boğuldu... Çocuklarımızla paylaştığımızda normal karşıladılar

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#Düğün#Gelin#Damat

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