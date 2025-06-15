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45 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

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#Cezaevi Firarisi Yakalandı#Adana#Muhammed A.
45 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 10:18

Adana’da 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Muhammed A., caddede yürüdüğü esnada kıskıvrak yakalandı.

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Adana’da çeşitli suçlardan 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, cezaevi firarisi Muhammed A. (28), caddede yürürken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ‘Yağma’ ve ‘Hırsızlık’ suçlarından 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, cezaevi firarisi Muhammed A.’nın, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

45 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

YÜRÜRKEN YAKALANDI

Firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Muhammed A.’yı Turgut Özal Bulvarı’nda yürüdüğü sırada yakaladı. Emniyete götürülen Muhammed A., işlemlerinin arından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

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#Cezaevi Firarisi Yakalandı#Adana#Muhammed A.

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