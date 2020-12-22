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ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

45 şişe sahte içkiyle yakalandılar

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45 şişe sahte içkiyle yakalandılar
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KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, yabancı uyruklu 3 kişi, 45 şişe sahte içki ile yakalandı.

Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri yabancı uyruklu M.K., F.S. ve J.S.’yi durdurdu. 1’i kadın 3 kişinin yanında üzerinde yabancı marka içki etiketlerinin basılı olduğu 45 şişe sahte içkiye el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

45 şişe sahte içkiyle yakalandılar

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