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GeriGündem 45 saniyede soyup soğana çevirdiler! O anlar kameraya böyle yansıdı
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Haber Giriş: 29.05.2020 - 20:47,Son Güncelleme:

45 saniyede soyup soğana çevirdiler! O anlar kameraya böyle yansıdı

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45 saniyede soyup soğana çevirdiler! O anlar kameraya böyle yansıdı
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İzmir'in Konak ilçesinde, telefon satış mağazasına taşla cam kapıyı kırarak giren maskeli 4 kişi, 45 saniyede yaklaşık 30 bin TL'lik cep telefonu ve içerisinde yaklaşık 6 bin TL bulunan para kasasını çaldı. O anlar ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Güzelyalı semtinde bulunan telefon satış mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, maskeli 4 kişi, önce taşla iş yerinin cam kapısını kırdı. Ardından mağazaya  giren şüpheliler, hızla tezgahtaki telefonları toplamaya başladı. İçerisinde yaklaşık 6 bin TL  bulunan kasayı da alan şüpheliler, yaklaşık 30 bin TL değerindeki ürünlerle kayıplara karıştı. 45 saniye süren hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

45 saniyede soyup soğana çevirdiler O anlar kameraya böyle yansıdı

45 saniyede soyup soğana çevirdiler O anlar kameraya böyle yansıdı
45 saniyede soyup soğana çevirdiler O anlar kameraya böyle yansıdı

45 saniyede soyup soğana çevirdiler O anlar kameraya böyle yansıdı

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