45 saat sonra enkazdan çıkan Tuğba: Estetik cerrah olacağım

Haberin Devamı

Akın, önce baba acısı yaşadı ardından aylarca tedavi görüp, beton blok altında kalan sol bacağı diz altından ampute edildi. Ancak hayata sıkı sıkı bağlanmaktan vazgeçmeyen genç kız, annesi ve 2 kız kardeşi ile birlikte Adana’ya yerleşerek derslerindeki başarısıyla özel lisede tam burslu olarak okumaya başladı. Aynı zamanda futbolla ilgilenen Akın, burada Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü’ne kaydolup yeşil sahalarda moral buldu.

‘HAYALLERİMİN PEŞİNDEN KOŞUYORUM’

Gelecek hayallerini paylaşan Akın, şunları söyledi: “Asker olmak istiyordum ama artık protezimden dolayı olamayacağımı biliyorum. Diğer bir seçenek olarak estetik cerrahlığı düşünüyorum. Tıp fakültesini bitirip başarılı bir cerrah olacağım. Enkaz altında ‘her şey bitti’ gibi düşünmüştüm. Daha sonra yılmadım, pes etmedim ve deprem olmadan önce söyleseler inanmayacağım birçok şeyi başardım. Pes etmeyi düşünmüyorum, hayallerimin peşinden koşmaya devam ediyorum.”

Haberin Devamı

UMUDA ATILAN ADIM: CANSU 3 YIL SONRA AYAĞA KALKTI

Depremde Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki müstakil evleri yıkılan Cansu Kayıkçı (33) ve ailesi, komşuları tarafından enkazdan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Kayıkçı’nın belinin orta kısmında ‘patlama kırığı’ (omurganın her yönden ezilmesi) meydana geldiği belirlendi. Kayıkçı, karaciğer ve omuriliğinden geçirdiği ameliyatlardan sonra 14 gün entübe edildi ve 46 gün yoğun bakımda kaldı. Kayıkçı, ameliyatından 2 ay sonra fizik tedavi süreci için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle yürüyemeyen ve tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Kayıkçı, Ankara’da uygulanan Ayak Bileği Ayak Ortezi (AFO) ve Diz Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (KAFO) ile yeniden ayağa kalktı. Kayıkçı, depremin 3’üncü yıldönümünde ortez ve engelli yürüteciyle yeniden yürümeye başladı.

‘UÇUYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM’

Cansu Kayıkçı, “İkinci depremde kardeşim, annem, babam ve ben enkazda kaldık; üzerimize çatı devrildi. Omurilik hasarı yaşadım. İlk yatışım yaklaşık 4.5 ay sürdü. Psikolojik olarak zor bir süreçti. Bu aşamada pes etmek yerine mücadele etmek önemliydi ve ben de mücadele edenlerden oldum. Yeniden ayağa kalktığımda uçuyormuş gibi hissettim. Belki koşamayabilirim ama yürümeyi, adımlamayı çok istiyorum” dedi.

Haberin Devamı

BUSE BABASININ İZİNDE

HATAY’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Buse Genç (27), 3 yıl önceki depremlere evinde yakalandı. Afeti yara almadan atlatan Buse, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli olan babası Mustafa (57) ve kardeşi Mehmet Emin Çolak’ın (17) birlikte yaşadığı Antakya ilçesindeki evlerine gitti. Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını gören Buse, enkazda babasının ve kardeşinin cansız bedenlerini buldu. Buse Genç, acısına rağmen enkazda bulduğu babasının montunu giyerek gönüllü olarak arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek verdi. Bu süreçte baba mesleğini sürdürme kararı alan Buse, AFAD’ın açtığı ilana başvurarak geçen yıl sözleşmeli personel olarak işe alındı. Babasının izinden giden Buse, insanlara yardım ederek depremde kaybettiklerinin acısını hafifletmeye çalışıyor.

Haberin Devamı

‘BENİM İÇİN HAYAT YENİ BAŞLADI’

Babasının kaldığı yerden devam etmek için onun izinden gitmeye karar verdiğini anlatan Buse Genç, “İnsanlara yardım edip babamın üniformasıyla ısındığımda anladım ki, babamın kaldığı yerden devam etmem gerekiyormuş. Benim için hayat yeniden başladı. Her bir insanın hayatına dokunduğumda babamı hatırlıyorum, daha çok gururlanıyorum ve bu işi daha çok yapmak istiyorum” dedi.

AFAD’TA PERSONEL SAYISI 4 BİN 600’E YÜKSELECEK

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te 26 bin binada arama-kurtarma çalışması yapıldığını, toplamda 750 bin bağımsız bölümün ya yıkık ya ağır hasarlı ya da orta hasarlı halde olduğunu belirtti. Her yaşanan afet sonrası, devam eden çalışmaları daha ileri noktalara taşımak için değerlendirmeler yaptıklarını söyleyen Pehlivan şöyle konuştu:

Haberin Devamı

1.6 MİLYON GÖNÜLLÜ VAR

“2023’ün 6 Şubat’ı sonrası da AFAD olarak kapasitemizi daha da artırmak yönündeki çalışmalarımız ivme kazandı. Nitekim kendi arama-kurtarma kadrolu personel sayımızı 3 bin 600’e çıkardık. Bu sene 1000 kadro daha alıyoruz, 4 bin 600 olacak. Ama biz TAMP kapsamında bütün kurumların kapasitelerini de kullanıyoruz. Nitekim bütün bakanlıklara bağlı kurum kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinden oluşan, akredite ettiğimiz arama-kurtarma personelleri var. Bu sayımızı 152 bine çıkardık. Yani 10 kat artırmış olduk.”

Pehlivan, gönüllü başvuru sayısının bugün itibarıyla 1.6 milyonun üzerine çıktığını söyledi.