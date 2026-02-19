45 öğrenci evlerinden getirdi: Yokuştan aşağı kaydı! 'Bizim için çok kıymetliydi'

×
Ağrı'nın Patnos ilçesi Yukarı Kulecik köyünde öğrenciler, evlerinden getirdikleri tepsilerle köy merasında kayak yaptı.

Patnos ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yukarı Kulecik köyünde bulunan 45 öğrencili Yukarı Kulecik İlkokulu'nda etkinlik yapıldı. Okuldaki öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte kayak yaptı. Yukarı Kulecik İlkokulu Müdürü Ercan Pınar, öğretmenler Seren Pınar ve Zeynep Uygurlu’nun girişimleriyle düzenlenen kayak şenliği, güzel görüntülere sahne oldu.

Okulun kapanmasının ardından 45 öğrenci evlerinden getirdikleri tepsilerle köy merasına çıktı. Meranın en üst noktasına tırmanan öğrenciler, tepsilere oturarak yokuştan aşağı kaydı. Tepsilerle saatlerce kayan öğrenciler, karın ve kayağın keyfini yaşadıklarını söyledi.
Yukarı Kulecik İlkokulu Müdürü Ercan Pınar, öğrencilerin sanal medya ve televizyonlarda gördükleri kış sporlarına ilgi duyduğunu fark edip, etkinliği planladıklarını belirtti. Pınar, "Çocuklarımızın imkanlar dahilinde en iyi deneyimi yaşamalarını istedik. Kendi köylerinde, kendi kültürümüzün bir parçası olan sinilerle bu heyecanı yaşamaları bizim için çok kıymetliydi" dedi.

