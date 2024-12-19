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'45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Atatürk Havalimanı#DEAŞ
45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 09:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi." iddiasını yalanladı. Açıklamada, 'Tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir.' ifadeleri kullanıldı.

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DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu haberlerin kamuoyunda "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir."

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Atatürk Havalimanı#DEAŞ

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