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45. İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

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#İstanbul#Maraton#Koşu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 09:35

İstanbul Maratonu koşusu saat 09:00'da başladı. Bu yıl 45. kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birçok yol trafiğe kapatıldı.

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Bu yıl 45. kez gerçekleştirilen İstanbul Maratonu için hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı. Maraton nedeniyle İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Avrasya tüneli ve bazı yollar trafiğe bir süre kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında başlayacak maraton kapsamında parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Anadolu yakasında başlayıp Avrupa yakasında Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek maraton güzergahındaki yollar kapalı olacak.

45. İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü de maraton kapsamında trafiğe kapalı noktalardan biri. Yolların trafiğe kapalı olması nedeniyle il dışından gelenler, otobüslerle maraton noktasına yakın yerlere bırakıldı.

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#İstanbul#Maraton#Koşu

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