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45 ilde yasa dışı bahse darbe: 171 şüpheli tutuklandı

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#Yasa Dışı Bahis#Gaziantep#Operasyon
45 ilde yasa dışı bahse darbe: 171 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 18:52

Gaziantep merkezli 45 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 3 gün önce yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 236 şüphelinin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden 67'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 163'ü tutuklandı.

Operasyon kapsamında başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan 8 şüpheli hakkında da bu soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

Gaziantep merkezli 45 ilde 14 Temmuz'da, yurt dışı merkezli bir site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve IBAN temin ederek organize şekilde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 190 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda ise 46 şüpheli daha yakalanmıştı.

 

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#Yasa Dışı Bahis#Gaziantep#Operasyon

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