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45 ilde 'Narko Pars' operasyonları: 352 şüpheli gözaltına alındı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı#Jandarma
45 ilde Narko Pars operasyonları: 352 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 08:07

Jandarma Genel Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narko Pars" operasyonlarında; 352 şüpheli yakalandı.

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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 45 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Pars" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 352 şüpheli yakalanırken şüphelilerin; yurtdışından kargo yolu ile temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

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Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Düzenlenen operasyonlarda; 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

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#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı#Jandarma

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