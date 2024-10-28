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45 ilde DEAŞ operasyonu: 216 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terörle Mücadele#Terör
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 09:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-23” operasyonlarında 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-23” operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova’da Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik GÜRZ-23 operasyonları düzenlendi.

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Yakalanan şüphelilerin,
Geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri,
Örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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#DEAŞ#Terörle Mücadele#Terör

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