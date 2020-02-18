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Gündem
Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

45. gün! Gülistan'dan bir iz yok

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45. gün! Gülistan'dan bir iz yok

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 45'inci günde de sürdürüldü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için dün olduğu gibi bugün de su altı dalışı gerçekleştiremedi. Botlarla yine baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması yapıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

45. gün Gülistandan bir iz yok
SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI BUGÜN DE YAPILAMADI

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 45'inci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK Timi ile Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler katıldı. JAK Timi ve polis su altı arama- kurtarma ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için dün olduğu gibi su altı dalışı gerçekleştiremedi. Bunun üzerine yine botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması yapıldı. Bugünkü arama çalışmalarında da Gülistan Doku'dan ize rastlanılmadı.

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