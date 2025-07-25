×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

45 derecelik sıcakta buzla yoğurmaya başladılar

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Sıcak Hava#Soğutma Yöntemleri
45 derecelik sıcakta buzla yoğurmaya başladılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 15:38

Adıyaman’ın meşhur tatlarından çiğköfte, hava sıcaklığının 45 derece olması nedeniyle buzla yoğurulmaya başlandı. Birçok esnaf bunaltıcı sıcağa karşı işyerlerine su fıskiye sistemi kurarak müşterileri serinletiyor.

Haberin Devamı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Adıyaman’da, sıcaktan en çok gıda sektörü etkileniyor. Çiğköfte esnafı soğutma sistemi tezgahların yetersiz kalması nedeniyle çözümü buzda buldu.

Adıyaman’ın meşhur yemeklerinden çiğköfte için bunaltıcı sıcaklarda buzlu yöntem uyguluyor. Çiğköftenin sıcaklar nedeniyle bozulmasının önüne geçmek için buz ile çiğköfteler yoğuruluyor. Dakikalarca buz ile yoğrulan çiğköfte uzun süre sıcağa dayanabiliyor.

45 derecelik sıcakta buzla yoğurmaya başladılar

Çiğköfte ustası Ahmet Arslantaş, "Çiğköftelerimiz, zaten hava 45 derece sıcaklık gösteriyor ama 50 derecenin üzerinde hissedilen bir sıcaklık var şuanda Adıyaman’da. Normalde çiğköfte tezgahları soğutmalı sistem oluyor. Şuan soğutma sistemleri yetersiz kaldığı için ek olarak buzla yoğuruyoruz çiğköftelerimizi. Herhangi bir mağduriyet yaşanmasın diye" dedi.

Haberin Devamı

Vatandaşlar ise "Çiğköfte sıcağa dayanıklı bir yemek değil. Geliyoruz buraya, ustamız ekstra soğutma sistemi olmasına rağmen içerisine buzda ilave ediyor. Daha ferahlatıcı bir tadı oluyor. En azından sıcak bir tat gelmiyor ağzımıza"

Sadece çiğköfteciler değil diğer esnaflarda aşırı sıcaklara karşı önlemler geliştiriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Sıcak Hava#Soğutma Yöntemleri

BAKMADAN GEÇME!