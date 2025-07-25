×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

45 derecelik sıcağa dayanamayan esnaf bakın ne yaptı! 'Eylül'de görüşürüz'

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#İskenderun#Esnaf
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 09:12

Yurt genelinde sıcak hava etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Hatay'da ise hava sıcaklığı 45 dereceyi aştı. Aşırı sıcaktan bunalan bir esnaf iş yerine not yazdı. Esnaf yazdığı not ile herkesi şaşırtırken komşuları "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı

Haberin Devamı

Türkiye'de rekor sıcaklıklar günden güne kendini hissettirirken Hatay'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Hava sıcaklığının 24 Temmuz günü en yüksek olduğu ilçe 45.9 dereceyle Kırıkhan ilçesi oldu.

NOT YAZIP GİTTİ!

İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde esnaflık yapan bir işletme sahibi, aşırı sıcaklara daha fazla dayanamayıp iş yerinin kapısına ilginç bir not astı. Enafın iş yerinin camına astığı notta, "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz " ifadeleri yer aldı. Esnafın kararı ve notu ilgi odağı olurken tebessüm ettirdi.

45 derecelik sıcağa dayanamayan esnaf bakın ne yaptı Eylülde görüşürüz

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Haberin Devamı

Komşusunun iş yerine not asarak tatile çıktığını söyleyen esnaf 53 yaşındaki Alirıza Özsöz, "Komşum haklı, hava çok sıcak. Gerçekten yolda yürünmüyor, durulmuyor. Sıcaktan dolayı beynimiz yanacak durumda ve komşumu haklı görüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz da komik oldu ama gerçekten iş yeri kapalı. Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#İskenderun#Esnaf

BAKMADAN GEÇME!