45 derecelik sıcağa dayanamayan esnaf bakın ne yaptı! 'Eylül'de görüşürüz'

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Türkiye'de rekor sıcaklıklar günden güne kendini hissettirirken Hatay'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Hava sıcaklığının 24 Temmuz günü en yüksek olduğu ilçe 45.9 dereceyle Kırıkhan ilçesi oldu.

NOT YAZIP GİTTİ!

İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde esnaflık yapan bir işletme sahibi, aşırı sıcaklara daha fazla dayanamayıp iş yerinin kapısına ilginç bir not astı. Enafın iş yerinin camına astığı notta, "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz " ifadeleri yer aldı. Esnafın kararı ve notu ilgi odağı olurken tebessüm ettirdi.

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Komşusunun iş yerine not asarak tatile çıktığını söyleyen esnaf 53 yaşındaki Alirıza Özsöz, "Komşum haklı, hava çok sıcak. Gerçekten yolda yürünmüyor, durulmuyor. Sıcaktan dolayı beynimiz yanacak durumda ve komşumu haklı görüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz da komik oldu ama gerçekten iş yeri kapalı. Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız" dedi.