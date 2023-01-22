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45 dakikada ne oldu? İsveçli Yasmine’nin sır ölümü

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#Otel#Şüpheli Ölüm#Yasmine Mejri
45 dakikada ne oldu İsveçli Yasmine’nin sır ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 07:00

İstanbul’daki 5 yıldızlı bir otele yerleşen İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, 17.45 sıralarında resepsiyondan Wi-Fi şifresini istedikten sonra 18.30 sıralarında ölü bulundu. Olay polis kayıtlarına ‘şüpheli ölüm’ olarak geçti.

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İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, 17 Ocak’ta tatil için İstanbul Kâğıthane’deki 5 yıldızlı otele geldi. Mejri otele giriş yaptıktan sonra, çalışanlara ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi. Bir süre lobide bekleyip ardından odasına çıkan Mejri, saat 18.30 sıralarında otel otoparkının girişinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, otel ve çevresinde araştırma yaptı. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kadının ölümünde intihar ihtimali üzerinde durulurken polis kayıtlarına olay ‘şüpheli ölüm’ olarak geçti.

‘YAKININA ULAŞMAK İÇİN İNTERNETİN ŞİFRESİNİ İSTEDİ’

Olayla ilgili ifadesine başvurulan resepsiyon müdürü olarak görev yapan K.Y., “Saat 17.45 sıralarında içeriye yabancı uyruklu kadın geldi ve yakınına ulaşmak amacıyla internetimizi kullanmak istediğini belirterek Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Kadın benimle İngilizce konuştu. Şifreyi aldıktan sonra oturma alanlarının bulunduğu lobi kısmına yönelen şahsı otel giriş-çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim” ifadelerini kullandı.

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Otelin risk önleme departmanında görev yapan Ö.B. ise “Saat 18.30 sıralarında bir kadının otelin yan tarafında bulunan mal kabul bölümüne giden alanda yerde gördüm. Kendisini tam yerdeyken gördüm, düşüş anını görmedim” dedi. 

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#Otel#Şüpheli Ölüm#Yasmine Mejri

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