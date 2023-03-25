45 bin öğretmene atama 8 Mayıs’ta

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Özer, atama takvimi ile birlikte branş bazında kontenjan dağılımını da paylaştı.



103 ALAN 50 TABAN PUAN



Yapılan paylaşıma göre 103 alana atama yapılacak. En fazla öğretmen atanacak alan sınıf öğretmenliği olacak. Atama yapılacak 103 alan içinde yaşayan diller ve lehçeler kapsamında Kürtçe için de toplam 50 atama gerçekleştirilecek. Bakan Özer, atamalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanı esas alındı. Öğretmen atamaları, en fazla son 20 yılda yapıldı. Öğretmen sayısı 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştı. Cumhurbaşkanı’mızın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak.”

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EN ÇOK ATAMA YAPILACAK İLK 10 ALAN

1. Sınıf öğretmenliği: 7 bin 8781.

2. Rehberlik: 3 bin 6043.

3. Okul öncesi: 3 bin 2694.

4. İlköğretim matematik:2 bin 6565.

5. Din kültürü ve ahlak bilgisi:2 bin 6046.

6. İngilizce: 2 bin 4337.

7. Türkçe: 2 bin 3418.

8. Matematik: 2 bin 3179.

9. Özel eğitim: 2 bin 30610.

10. Fen bilimleri: 2 bin 64

İŞTE TAKVİM

27 Mart-1 Nisan: Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması



4 Nisan: Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezilerinin ilanı



7-16 Nisan: Sözlü sınavların yapılması



18 Nisan: Sözlü sınav sonuçlarının ilanı



24-25 Nisan: Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması



28 Nisan: Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandırılması



2-6 Mayıs: atama tercihlerinin alınması



8 Mayıs: Atama sonuçlarının açıklanması



1 Eylül: Göreve başlama.