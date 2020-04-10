444 ile beraber 0800 ya da 0900 ve 0850 gibi farklı numaralar yurt içi ve yurt dışında kullanılabilmektedir. Tabii bu numaralar içerisinde bazıları ücretli bazıları ise ücretsiz olarak gerçekleşir. Özellikle yurtdışından arama gerçekleştirilmek istendiğinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar mevcuttur.

444'lü Numaralar (Hatlar) Yurtdışından Nasıl Aranır?

444'lü numaraları yurtdışından arayabilmek için hattınızın uluslararası dolaşım hizmetine açılması gerekmektedir. Yani kullandığınız GSM operatör üzerinden hattınız yurtdışı aramaları açılmalıdır. Buna diğer bir ismi ile ‘roamin’ denmektedir. Böylece aramalar ile beraber mesajlaşmalar ya da interneti kullanmak gibi pek çok unsuru açmış olursunuz. Ancak özellikle 444 numaralar için yurtdışında kullanım noktasına dikkat edilmelidir. Çünkü bunun için belli bir ücret alınmaktadır. Bu ücret söz konusu yurtdışı olduğu zaman daha yüksek miktarlara ulaşabiliyor.

444'lü Numaralar (Hatlar) Yurt Dışında Ücretler Nasıl Belirlenir?

Cep telefonunuzu yurtdışı aramalara açtığınız zaman güvenli şekilde kullanım imkanı elde edilir. Ancak 444’lü numaralar söz konusu olduğunda belli şartlara bağlı olarak fiyatlandırma gerçekleşir. Bu fiyatlandırma ise ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir. Buna çok dikkat edilmeli ve yurtdışında yüksek faturalara maruz kalmamak için, 444'lü numaralara çok fazla aramamaya özen gösterilmelidir. Tabii ihtiyaç duyulduğunda telefonu yurtdışı aramalara açmak suretiyle 444 ve benzeri sabit numaraları aramak mümkün. Sürekli ve uzun süreli konuşmaların dışında belli sebeplerden dolayı 444 numarası aranabilir.

444'lü Numaralar (Hatlar) Yurtdışından Arama Geldiğinde Ücret Yansır mı?

Yurt dışına çıkan pek çok vatandaş 444'lü numaralardan gelen aramaları üzerinden ücret yansıyıp yansımadığını merak ediyor. GSM operatörü üzerinden arama yaptığınızda yurtdışında belli bir ücret alınmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken eğer 444 ile başlayan bir arama telefonunuza gelirse yine ücret alınmaktadır. O yüzden yurtdışında iken mümkün olduğu kadar bu numaralara çok fazla cevap vermemeye dikkat edilmelidir.