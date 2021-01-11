441 yıllık yalı camisine çelik yol tepkisi

Şemsi Ahmet Paşa tarafından, Mimar Sinan’a 1580 yılında yaptırılan Şemsi Ahmet Paşa Cami’nin önüne 4 yıl önce deniz üstüne kazıklı yol yapılmaya başlanmış, bu çalışma camiyi çatlatmıştı. Proje, o dönemde tepkiler üzerine iptal edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Üsküdar Meydan Projesi’yle Kız Kulesi sahil boyunca oluşan yürüyüş yolu ile Şemsi Paşa Cami’nin önünden şehir hatlarına kadar olan güzergahın birleştirilmesi için çalışmalar başlattı. Deniz dolgusu yapılmadan tarihi caminin sahil kısmına deniz yönünde sökülüp takılabilen, istenildiği zaman yapıdan uzaklaştırılabilen çelik konsol sistemi yapılıyor. Tarih araştırmacısı, yazar Mehmet Dilbaz, söz konusu çalışmaya tepki göstererek “Tam arkada Üsküdar Harem sahil yolu var. Yürümek isteyenler oradan yürüsünler. Yarın kötü zihniyette birisi buraya bir kafe inşa etse ne yapacaksınız? Biz diyoruz ki Mimar Sinan’ın eserine kimse dokunmasın.” dedi.

‘YASAL SÜREÇ BAŞLATIRIZ’

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da Twitter’dan, “yaya yolundan vazgeçilmesini, vazgeçilmediği takdirde yasal süreç başlatılacağını” yazdı. İBB tarafından yapılan açıklamada ise çelik konsol sisteminin camiye zarar vermeyeceği belirtilmişti.