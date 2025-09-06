44 yıldır garajda kalan otomobil 15 bin euroya satıldı! Türkiye'de tek, Avrupa'da yok | 'Bu kadar orijinal olduğunu ben de düşünmüyordum'

Haberin Devamı

Almanya'da yaşayan Abidin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı 1980'li yıllarda, çalıştığı yerden alacaklarına karşı Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobili satın aldı. Dönemin Yugoslavya'sında polis aracı olarak kullanılan Zastava 1100, Bostancı tarafından 1981 yılında memleketi Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyüne getirildikten sonra birkaç kez kullanılıp garaja çekildi.

Üzerine branda çekilen araç yaklaşık yarım asırdır kapalı garajda özenle korundu. Yalnızca 23 bin kilometrede olan bu Zastava 1100, yıllar içinde hiçbir modifikasyona uğramadan tamamen orijinal haliyle günümüze ulaşmayı başardı. Boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamı ilk günkü gibi, adeta bir zamana meydan okuyor.

Uzun süreli koruma sayesinde çürümeye, paslanmaya ve deformasyona uğramayan araç, 15 bin euro bedelle yeni sahibine satıldı.

Aracın Türkiye'ye 1981 yılında geldiğini belirten Abidin Bostancı, "Almanya'dan geldiği gibi garaja girdi. Burada 1-2 defa kullanıldı, ondan sonra hep garajda kaldı. 44 yıldır garajda duruyor ama tertemiz duruyor. Çok sağlamdır" dedi. Bostancı, aracın Türkiye'de tek, Avrupa'da da bulunmadığını söyledi.

Yugoslav arabası olan Zastava 1100'ün o dönemlerde polis aracı olarak kullanıldığını hatırlatan Bostancı, aracı babasının araç fabrikasında çalışırken, alacağına karşılık satın aldığını ifade etti.

Aracın yeni sahibi Muhammet Kaya ise, 4 yıldır aracı almak için girişimlerde bulunduğunu ve 15 bin avro bedelle aracı satın aldığını kaydetti.

Zastava 1100'ün hem yurtiçi hem de yurtdışı fuarlarında sergileneceğinin altını çizen Kaya, "Şu an görünen masraf en az 5 bin Euro. Ondan sonra iki-üç fuar için söz aldık. İnşallah muayeneye gittikten sonra İstanbul'daki fuara girecek. Hedefimiz aracı yurt dışındaki fuarlara çıkarmak. Oradan sonra da hatıra olarak, tezgâhımızda duracak" diye konuştu.

"Araç beklediğimiz gibi, bozulmamış" diyen Kaya, "Bu kadar orijinal olduğunu ben de düşünmüyordum. Tamamen orijinal. Kromları hiç bozulmamış, hiçbir yıpranma yok. O gün nasıl konulduysa bugün de aynı şekilde. Şimdi İstanbul Esenyurt'taki Fiat bayisine gidecek, orada tamir olacak. Sonra Kapaklı'ya geçecek. Kapaklı'daki firmamızda koruyacağız. Oradan da fuarlara götüreceğiz" ifadelerini kullandı.