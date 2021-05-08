44 yıl sonra şehit sayıldı

Aile, Ömer Dalmaz’ın şehit sayılması için Ankara 7’nci İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, görev sırasında geçirdiği trafik kazası nedeniyle ölen Ömer Dalmaz’ın şehit sayılması gerektiğine karar verdi.

‘GERİYE DÖNÜK EN ESKİ ŞEHİT SAYILMA KARARI’

Bu karar ile şehidin eşi ve 3 çocuğu, büyük mutluluk yaşadı. Avukat Velat Duman, “Aile daha önce SGK ve ilgili kurumlarla sürekli görüşmüş ve zorluklar yaşamıştır. Vazife malulü sayılması için biz de hukuk mücadelesine başladık. Gerek AHİM ve gerekse Anayasa Mahkemesi kararları ışığında mahkeme ailenin mağduriyetini gidererek olumlu karar verdi. Alınan karar gereği 1977 yılında askerlik görevini yerine getirdiği esnada geçirdiği trafik kazası nedeniyle vefat eden Ömer Dalmaz vazife malulü sayıldı. Bu kararın da SGK’ya tebliği ile uygulanmasını bekliyoruz. Bundan önce 32 yıllık bir geçmişi olan emsal karar vardı. Bizim kararımız da 44 yıllık. Bu sebeple şu an Türkiye’de geriye dönük en eski şehit sayılma kararı oldu. Bu kararın diğer devam eden dosyalara da emsal olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Yemen Dalmaz

‘GURUR YAŞADIK’

Mahkeme kararının ardından annesi ve ablası ile birlikte babasının mezarını ziyaret eden 4 çocuk babası Yemen Dalmaz (45), alınan kararın gurur verici olduğunu belirterek, “Babamın 44 yıl sonra şehit sayılmasına çok sevindik. Babam vefat ettiğinde ben 1 yaşındaydım. Bizler babasız büyüdük. Annem bize hem annelik hem babalık yaparak büyük zorluklar yaşadı. Babam şehit sayıldığı için çok mutluyuz” diye konuştu.

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