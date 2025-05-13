×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

44 yaşındaki kadın otomobilden yol kenarına atıldı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Aksaray Haberleri#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 10:32

Aksaray’da otomobilden atılan, kaldırım kenarında baygın bulunan Ahu T. (44), ambulansta müdahale edildikten sonra yakınlarına teslim edildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 07.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ahu T., sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilden kaldırım kenarına atıldı. Sürücü hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

44 yaşındaki kadın otomobilden yol kenarına atıldı

Alkollü olduğu tespit edilen Ahu T., ambulansta yapılan müdahalesinin ardından çağrılan yakınlarına teslim edildi. Polis, çevredekilerin verdiği plaka üzerinden yola çıkarak, Ahu T.'nin atıldığı otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

44 yaşındaki kadın otomobilden yol kenarına atıldı

44 yaşındaki kadın otomobilden yol kenarına atıldı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Aksaray Haberleri#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!