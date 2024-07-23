44 kişiye mezar olmuştu... Projeye aykırı davranmışlar

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Bilirkişi raporunda ‘asli kusurlu’ gösterilen tutuklu müteahhit ve zemindeki marketin sahibi Hasan Çam (53), yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız (55), yapı denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (55) ile tutuksuz sanıklar şantiye şefleri Murat Kaş (39), Halil İbrahim Us (34) ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız (33) hakkında 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PROJEYE AYKIRI YAPILMŞ

Davanın 19 Nisan’da görülen son duruşmasında mahkeme heyetinin, blokların yıkılma nedeni ve bunda kusuru bulunanların tespiti için dosyayı gönderdiği bilirkişi heyeti, ikinci raporunu hazırladı. Raporda, özetle binanın altındaki marketin kirişlerine projeye aykırı olarak çelik profiller eklendiği belirtilerek, “Eklenen yükün yapının taşıyıcı sistem elemanlarının davranışını önemli mertebe değiştirdiği ve yatay ötelenmeyi sınırlandırdığı, bunun ise yapının göçmesinde esaslı bir etken olduğu, sanık Hasan Çam’ın asli kusurlu olduğu, görüş ve kanaatine varılmıştır” denildi.

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Raporun da dosyaya girmesinin ardından tutuklu sanıklar Halil Yıldız ile Yavuz Kaygısız tahliye edildi.

‘TEZLERİMİZ DOĞRU ÇIKTI’

Sitede annesi, babası, kardeşi ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, “Binanın market katından yıkıldığını, yapılan kaçak asma kata saplanan çelik profillerden dolayı yıkıldığını, 2 katta hiçbir şey olmadığını 4 duruşma boyunca ifade ettik. Gelen bilirkişi raporunda da bu tezlerimiz doğru çıktı, zeminden kaynaklı hiçbir problem olmadığı, gerçeklerle gün yüzüne çıktı.” diye konuştu.