44 kişiye mezar olan binada akılalmaz detay! Beton yerine bunu kullanmışlar... Deliller dava dosyasına sunuldu

Yahya Kemal Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'ndaki 2 bloklu Said Bey Sitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Sitenin enkazında 44 kişi hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturmada sitenin müteahhidi Hasan Çam (52), şantiye şefi Halil İbrahim Us (33), statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (54), yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız (54) tutuklanırken, şirket kontrol elemanı Melike Y. (32) adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 KATIN KONTROLÜ AYNI ANDA YAPILMIŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil, belge, fotoğraf ve videolar nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Burada 7 kişilik bilirkişi heyetinin yaptığı incelemeler sonunda hazırlanan raporda 44 kişiye mezar olan sitede projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik ve imar kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı belirtilirken, denetiminde de sorunlar olduğu kaydedildi.

Binanın temelinin inşaat tamamlandıktan sonra denetlendiğine dikkat çekilen raporda şöyle denildi:

"Sehay Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından Said Bey Sitesi-A blok için düzenlenen belgelerde yapının temeli, 1'inci tablası ve 2'nci tablası için yapılan ölçü, kot, donatı adet, çap gibi kontrollerin 18 Temmuz 2016 tarihinde yapıldığı görülmüştür. Bu 3 katın kontrollerinin aynı gün yapılması mümkün görülmemektedir. Bu kapsamda bu kontrollerin uygun yapılmadığı kanaati oluşmuştur. Binaya ait asma kat için ise kontrollerin 8 Haziran 2016 tarihinde yapıldığı görülmektedir. Bu belgeye göre yapının ruhsat tarihi olan 13 Haziran 2016 tarihinden önce inşa edilmeye başlanmış ve -6,30 metre kotundan +4,30 metre kotuna kadar inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapının temeli ile 2'nci tablasının arasında kalan katlarının kontrolünün inşası devam ederken değil de inşası tamamlandıktan sonra yapıldığı kanaati oluşmuştur. Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna müteahhit Hasan Çam, şantiye şefi Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, kontrol elemanı Melike Y. ile Sehay Yapı Denetim Limited Şirketi yetkilileri asli kusurlu, mimari proje ve uygulama denetim görevlisi Şeref G., belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Ö. ve Müdür Yardımcısı Serap B. tali kusurludur."

Raporun ardından Cumhuriyet savcısı, Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

'44 KİŞİYE MEZAR ETTİLER'

Sanıklar yargılanacakları günü beklerken, ölenlerin yakınları da yaptıkları araştırmada yeni belge ve fotoğraflara ulaştı. Babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı'yı kaybeden Tuba Erdemoğlu, yaptıkları araştırmada Said Bey Sitesi'nin olduğu yerde daha önce 6 katlı bir binanın bulunduğunu ve çürük olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 44 kişiye mezar olan binanın yapıldığını belirtti: Erdemoğlu, şunları söyledi:

"Said Bey Sitesi'nden önce burada 6 katlı bir bina vardı. Bu bina, riskli yapı olarak tapudan şerh konularak yıkılıyor ve yerine Said Bey Sitesi yapılıyor. Said Bey Sitesi'nden önce yıkılan bina, 'Kentsel dönüşüm' adı altında yıkılıyor. O binayı 'Çürük' diye yıktılar, ama yerine adamlar daha çürüğünü yaptılar. Buranın müteahhidi Hasan Çam, kentsel dönüşümün bütün faydalarından yararlandı. Kentsel dönüşüm yapıldı ama denetlenmedi. Denetleme burada uygulamada değil de kâğıt üzerinde yapılmış. Biz, bunların kağıt üzerinde yapılmasını istemiyoruz, devletimize güvenmek istiyoruz ama verdikleri bu imkânlar doğrultusunda yapılmayan, denetlenmeyen bu usulsüzlüklerden dolayı biz güvenimizi yitiriyoruz. Adamlar çürük binayı yıkmışlar, daha çürüğünü yapmışlar, 44 kişiye mezar ettiler. Bizim canlarımız burada beton yığınları arasında kaldı."

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇALIŞMA YAPILDIĞINDA GÖÇÜK OLUYOR'

Tuba Erdemoğlu ayrıca kendilerine ulaşan bir videoda, Said Bey Sitesi'nin yanında yer alan 2 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında sitede perde beton yerine briket kullandırdığının görüldüğü ifade ederek, "Said Bey Sitesi'nin yanında 2 katlı müstakil bir yapı vardı. Orası da kentsel dönüşüme girdiğinde bina sakini orayı yıkmak isterken Said Bey Sitesi'nin yan tarafından perde betonun yarım kaldığını, doldurma olduğunu görmüş, video çekip Hasan Çam'a göndermiş 'Burayla ilgilenin, burası yarım bırakılmış. Ben burayı yıktığım zaman çökme olur. Bununla gelin ilgilenin' diye ama hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar, duyarsız kalıyorlar. Daha sonrasında kendi arsasını kentsel dönüşüme veren kişi orada bir çalışma yaptığında bir göçük oluyor, perde betonun tamamen boş briketlerle örüldüğü görülüyor. Sonradan elimize geçen bu belgeleri de savcılığa ve mahkemeye sunduk. Bununla ilgili adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

