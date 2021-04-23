MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri44 bıçak canavarca değilmiş
GeriGündem 44 bıçak canavarca değilmiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

44 bıçak canavarca değilmiş

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
44 bıçak canavarca değilmiş

Birlikte yaşadığı Nurgül Boz’u 44 bıçak darbesiyle öldüren Ersin Korkmaz, ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyordu. Mahkeme 44 bıçak darbesini ‘canavarca’ saymayarak sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet verdi.

Ersin Korkmaz (44) ile Nurgül Boz (43) 7 yıl önce birlikte yaşamaya başladılar. İstanbul Ümraniye’de yaşayan çiftin bugün 6 yaşında olan bir kız çocukları dünyaya geldi. İşlediği bir suç nedeniyle cezaevine giren Ersin Korkmaz, koronavirüs nedeniyle izinli olarak dışarı çıktı. Çiftin arasında 10 Nisan 2020 sabahı kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Ersin Korkmaz mutfaktan aldığı bıçakla Nurgül Boz’u 44 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cezaevinden çıktıktan sonra 44 kez bıçaklamıştı Karar verildi
Cezaevinden çıktıktan sonra 44 kez bıçaklamıştı! Karar verildi

Ersin Korkmaz ifadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Savcılık bu savunmayı cezada indirim için yaptığına kanaat getirerek, Ersin Korkmaz hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı.

UTANMAZ SAVUNMA

Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Ersin Korkmaz, “Eşimi daha önce birkaç kez dövmüştüm. O gün telefonuna gelen mesajlardan şüphelendim ve kızdım. Kavga ettik. Mutfaktan bıçak alıp vurmaya başladım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Nurgül Boz’un 44 kez bıçaklanmasını ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ olarak değerlendirmedi ve Ersin Korkmaz’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse çarptırdı.

‘Aldatıldım’ savunmasıyla 44 bıçağa savcıdan cevap: Aynı bahane
‘Aldatıldım’ savunmasıyla 44 bıçağa savcıdan cevap: Aynı bahane

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi