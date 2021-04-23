44 bıçak canavarca değilmiş

Ersin Korkmaz (44) ile Nurgül Boz (43) 7 yıl önce birlikte yaşamaya başladılar. İstanbul Ümraniye’de yaşayan çiftin bugün 6 yaşında olan bir kız çocukları dünyaya geldi. İşlediği bir suç nedeniyle cezaevine giren Ersin Korkmaz, koronavirüs nedeniyle izinli olarak dışarı çıktı. Çiftin arasında 10 Nisan 2020 sabahı kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Ersin Korkmaz mutfaktan aldığı bıçakla Nurgül Boz’u 44 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Ersin Korkmaz ifadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Savcılık bu savunmayı cezada indirim için yaptığına kanaat getirerek, Ersin Korkmaz hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı.

UTANMAZ SAVUNMA

Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Ersin Korkmaz, “Eşimi daha önce birkaç kez dövmüştüm. O gün telefonuna gelen mesajlardan şüphelendim ve kızdım. Kavga ettik. Mutfaktan bıçak alıp vurmaya başladım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Nurgül Boz’un 44 kez bıçaklanmasını ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ olarak değerlendirmedi ve Ersin Korkmaz’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse çarptırdı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara