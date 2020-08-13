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HaberlerGündem Haberleri44/b Trafik Cezası nedir? Madde 44/b Ehliyetsiz Araç Kullanma, Sürücü Belgesini Bulundurmama cezası ne kadar? (2020)
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Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:54,Son Güncelleme:

44/b Trafik Cezası nedir? Madde 44/b Ehliyetsiz Araç Kullanma, Sürücü Belgesini Bulundurmama cezası ne kadar? (2020)

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44/b Trafik Cezası nedir? Madde 44/b Ehliyetsiz Araç Kullanma, Sürücü Belgesini Bulundurmama cezası ne kadar? (2020)
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44/b trafik cezası ehliyetsiz bir şekilde araç kullanmak veya arabada ehliyetin olmaması gibi durumları kapsamaktadır. Peki, 44/b trafik cezası ne kadar? 44/b cezası ceza puanı kaçtır? 44/b cezası indirimli tutar ne kadar ya da indirimli ödenebilir mi? İşte, detaylar.

 

Araç sürücü belgesini yanında bulundurmayanlar veya yetkililer istediklerinde sürücü belgelerini vermezlerse de 44/b trafik cezası uygulanmaktadır. Bütün sürücüler, sürücü belgelerini yanında taşımak zorunda olmakla birlikte yetkililerin istemesi gibi bir durumda, göstermek zorundadır.

 44/b Trafik Cezası Ne Kadar?

 Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmayan veya yetkili kişiye göstermek istemeyenlere, 44/b trafik cezası kapsamında 288 TL ceza yazılmaktadır.

 44/b Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 44/b trafik cezası alan bir sürücüye, 5 ceza puanı verilmektedir. 5 ceza puanları sürücü belgelerine işlenmekte olup bir yıl içerisinde 100 puanı aşmamaları beklenmektedir.

 44/b Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 44/b trafik cezası tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapanlar, %25 indirimden faydalanmaktadır. %25 indirim ile birlikte 216 TL ödenmesi gerekmektedir. Daha az ceza ödemek isteyenler, ödemelerini 15 gün içerisinde yapmaktadır.

 

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