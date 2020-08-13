44/b Trafik Cezası nedir? Madde 44/b Ehliyetsiz Araç Kullanma, Sürücü Belgesini Bulundurmama cezası ne kadar? (2020)

Araç sürücü belgesini yanında bulundurmayanlar veya yetkililer istediklerinde sürücü belgelerini vermezlerse de 44/b trafik cezası uygulanmaktadır. Bütün sürücüler, sürücü belgelerini yanında taşımak zorunda olmakla birlikte yetkililerin istemesi gibi bir durumda, göstermek zorundadır.

44/b Trafik Cezası Ne Kadar?

Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmayan veya yetkili kişiye göstermek istemeyenlere, 44/b trafik cezası kapsamında 288 TL ceza yazılmaktadır.

44/b Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

44/b trafik cezası alan bir sürücüye, 5 ceza puanı verilmektedir. 5 ceza puanları sürücü belgelerine işlenmekte olup bir yıl içerisinde 100 puanı aşmamaları beklenmektedir.

44/b Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

44/b trafik cezası tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapanlar, %25 indirimden faydalanmaktadır. %25 indirim ile birlikte 216 TL ödenmesi gerekmektedir. Daha az ceza ödemek isteyenler, ödemelerini 15 gün içerisinde yapmaktadır.