43'üncü suçu

Mağazada alışveriş yapan turist çiftin yanına kıyafetlere bakıyormuş gibi yaklaşan 28 yaşındaki A.A., elindeki giysileri çantaya doğru uzatarak diğer eliyle içinde 1400 Euro, 400 lira ve banka kartları bulunan cüzdanı çaldı. Cüzdanının çalındığı anlayan turist çift polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti. Hakkında 42 suç kaydı bulunan A.A., 11 Eylül’de Fatih’te düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyete götürülürken, çalınan paraların ve kartların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.