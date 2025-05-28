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43 ülkeden 710 sporcu yarışıyor

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#Okçular Vakfı#Paris 2024 Paralimpik Oyunları#Fetih Kupası
43 ülkeden 710 sporcu yarışıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 07:00

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul’da başladı. Yarışmaya 43 ülkeden 710 sporcu katıldı.

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YARIŞMANIN ilk gününde kadınlar ve erkeklerde klasik ve makaralı yay sıralama ve eleme atışları düzenlendi. İkinci gün ise klasik yay sıralama ve eleme atışları yapıldı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan milli para okçu Öznur Cüre Girdi için tören düzenlendi. Ardından 12 ülkenin temsilcileri, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu’nun kuruluş bildirisini imzaladı.

43 ülkeden 710 sporcu yarışıyor

Erdoğan “Geleneksel okçuluğun da merkezi burası. Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu’nun kuruluş bildirisi 13 ülkenin imzasıyla yürürlüğe girmiş olacak. Dünya tarihinin en önemli okçuluk merkezinde, bütün dünyayla paylaşılmış olacak” dedi. Fetih Kupası için gerçekleştirilecek yemeğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve milli takım sporcuları ile antrenörleri katılacak.  

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#Okçular Vakfı#Paris 2024 Paralimpik Oyunları#Fetih Kupası

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